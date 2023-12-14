Путин заявил о своей любви к яйцам

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин в ходе подведения итогов года, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, заявил о своей любви к куриным яйцам, отметив, что раньше мог съесть сразу 10 штук.
«В свое время вообще мог десять сразу с утра навернуть», — рассказал президент о своей любви к яйцам, отвечая на вопрос о росте цен на них.
Путин, подводя итоги года, заявил, что рост цен на куриное яйцо спровоцирован увеличением спроса, однако он признал, что к этому привел сбой в работе российского правительства. Президент объяснил рост цен на куриные яйца ростом потребительского спроса, при этом объемы производства остались на прежнем уровне. Во время не был открыт импорт в должном объеме, отметил Путин, заверив, что необходимые решения будут приняты в ближайшее время.
В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.
В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами.
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