Путин высказался о тарифах на перелеты на ДВ

Фото: Сайт Кремля
Президент России Владимир Путин высказался о тарифах на перелеты на территорию Дальнего Востока. Об этом он рассказал в рамках подведения итогов года.
«Плоские тарифы для перелетов на Дальний Восток будут продлены на 2024 год», - уточнил Путин.
Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.
В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами.
Прошлая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021 года. Тогда она продлилась, в общей сложности, 3 часа и 42 минуты. За это время президент РФ ответил на 70 обращений граждан.
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Татьяна Лаврова