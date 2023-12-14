Путин дал россиянам советы, как встретить новый год

Фото: сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин считает, что лучше всего провести новогодние праздники с семьёй, вместе посетить выставки, сходить в театр и обязательно заниматься спортом.
«Новый год... Мне кажется, что нужно больше уделить внимания близким, семье. Позаниматься вместе, найти общее дело: выставки, театры, спорт обязательно, активный образ жизни вести. Желательно провести его со своими близкими, с семьей», - сказал Путин.Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.
В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.
В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами.
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