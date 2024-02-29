Путин заявил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов СВО

Фото: сайт Кремля
С 1 марта 2024 года ветераны СВО смогут подать заявление на участие в первом потоке специальной кадровой программы «Время героев». Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего обращения к Федеральному собранию.
Он также заявил, что такие кадровые программы будут расширены.
Ветераны и участники СВО смогут в приоритетном порядке получить высшее образование в лучших вузах страны. Глава государства призвал Министерство обороны содействовать желающим продолжать военную карьеру. Владимир Путин добавил, что в будущем доверить Россию можно только таким людям, как герои СВО.
Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года, о чем распорядился российский президент Владимир Путин. По мнению представителей Кремля, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы, что связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны, а также существенным сокращением военной помощи со стороны западных союзников Киева.
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Ветераны и участники СВО смогут в приоритетном порядке получить высшее образование в лучших вузах страны. Глава государства призвал Министерство обороны содействовать желающим продолжать военную карьеру. Владимир Путин добавил, что в будущем доверить Россию можно только таким людям, как герои СВО.
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Анастасия Хохлова