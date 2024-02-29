Путин поблагодарил работников сельского хозяйства за достигнутые результаты

Фото: сайт Кремля
В России активно развивается сельское хозяйство. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего обращения к Федеральному собранию.
По словам президента, Россия стала мировым лидером по производству пшеницы. Планируется продолжить развитие этой отрасли, чтобы сохранять достигнутые результаты.
Путин подчеркнул, что правительство продолжит развивать эту отрасль, особое внимание уделяя прибрежным регионам.
Также президент выразил благодарность работникам сельского хозяйства за то, что их старания позволили достичь таких высоких и очень важных для страны результатов.
Экономическая ситуация в стране стабильно развивается, более того, Россия в 2023 году стала первой экономикой Европы по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. Об этом глава государства сообщил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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Путин подчеркнул, что правительство продолжит развивать эту отрасль, особое внимание уделяя прибрежным регионам.
Экономическая ситуация в стране стабильно развивается, более того, Россия в 2023 году стала первой экономикой Европы по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. Об этом глава государства сообщил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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Анастасия Чинкова