Путин предупредил о возможном применении ядерного оружия

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Все действия стран Запада, предпринимаемые против России, грозят конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит гибелью цивилизации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
«Последствия для возможных интервентов в РФ будут гораздо трагичнее, чем в прошлые эпохи. Попытки новой интервенции в Россию грозят масштабным конфликтом с применением ядерного оружия», — предупредил глава российского государства.
В частности, он напомнил о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страны Запада могут отправить свои войска на Украину.
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