Работники склада Wildberries в Подмосковье устроили массовую драку

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На складе Wildberries в подмосковной Электростали произошла очередная массовая драка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, конфликт начался между одним из сотрудников и охранником склада, который перерос в драку. Тогда остальные попытались разнять мужчин и сами все передрались.
Разнимать дерущихся приехали бойцы ОМОН, пять экипажей ДПС, и две машины ППС. Самых активных участников массового побоища задержали.
В настоящее время работа склада полностью остановлена.
Ранее в Электростали сотрудники склада Wildberries также устроили массовую драку. По информации СМИ, побоище случилось утром 27 августа у железнодорожной станции «Фрязево». Предварительно, причиной стал обычный словесный конфликт, переросший в потасовку. В определенный момент количество участников в драке возросло до 40 человек, а некоторые из них были вооружены ножам.
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Разнимать дерущихся приехали бойцы ОМОН, пять экипажей ДПС, и две машины ППС. Самых активных участников массового побоища задержали.
Ранее в Электростали сотрудники склада Wildberries также устроили массовую драку. По информации СМИ, побоище случилось утром 27 августа у железнодорожной станции «Фрязево». Предварительно, причиной стал обычный словесный конфликт, переросший в потасовку. В определенный момент количество участников в драке возросло до 40 человек, а некоторые из них были вооружены ножам.
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Элина Позднякова