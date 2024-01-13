Склад Wildberries в Шушарах могли поджечь из мести за порезанного мигранта

Фото: iStock/Semen Salivanchuk
Такую версию выдвинули некоторые сотрудники распределительного центра, в том числе и руководители.
SHOT пишет, что три дня назад рядом со складом произошла массовая драка мигрантов. В результате которой с ножевыми ранениями в тяжелом состоянии госпитализировали 33-летнего гражданина Азербайджана.
Главным подозреваемым в нападении стал 35-летний гражданин Таджикистана. Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ему может грозить до 10 лет колонии.
После инцидента в распределительном центре два дня проходили рейды силовиков. За нарушение миграционного законодательства задержали пять водителей, которые сотрудничали с WB.
Сегодня рано утром, когда в здании трудились 1000 работников, загорелись стеллажи с бытовой химией, которые находились под самым потолком склада. Все сотрудники успели покинуть помещение, никто не пострадал.
В данный момент пожар локализовали на площади примерно в 70 тысяч кв м. Склад сгорел почти полностью.
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Главным подозреваемым в нападении стал 35-летний гражданин Таджикистана. Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ему может грозить до 10 лет колонии.
Сегодня рано утром, когда в здании трудились 1000 работников, загорелись стеллажи с бытовой химией, которые находились под самым потолком склада. Все сотрудники успели покинуть помещение, никто не пострадал.
В данный момент пожар локализовали на площади примерно в 70 тысяч кв м. Склад сгорел почти полностью.
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Мария Фирсова