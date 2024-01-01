Массовая драка между мигрантами произошла в Балашихе

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В городе Балашихе Московской области между мигрантами произошла массовая драка.
Глава Следственного комитета РФ поручил представить доклад об обстоятельствах массовой драки в Московской области.
Сообщается, что инцидент произошел в новогоднюю ночь в парке Пехорка. В общей сложности в драке участвовали около десяти человек. О причинах и последствиях конфликта информация не уточняется.
Стоит отметить, что следственные органы ГСУ СК России по Московской области организовали по данной информации процессуальную проверку.
Кроме этого, руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову было поручено доложить о продвижении проверки, а также работы исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.
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Сообщается, что инцидент произошел в новогоднюю ночь в парке Пехорка. В общей сложности в драке участвовали около десяти человек. О причинах и последствиях конфликта информация не уточняется.
Кроме этого, руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову было поручено доложить о продвижении проверки, а также работы исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.
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Мира Полтева