«Радио Свобода»* признали нежелательной организацией в России

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«Радио Свобода»* признали нежелательной организацией на территории РФ. Об этом сообщается на официальном сайте министерства юстиции России.
В марте 2023 года Арбитражный суд Москвы признал банкротом «Радио Свободная Европа/Радио Свобода». Суд начал процедуру банкротства радиостанции в августе 2022 года.
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Екатерина Шмакова