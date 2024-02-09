Минюст РФ внес компанию карикатуриста «Елкин картон» в реестр иноагентов

Фото: Минюст РФ
Министерство юстиций Российской Федерации внесло в реестр иноагентов ООО «Елкин картон». Информация об этом размещена сайте ведомства.
Основанием для включения юрлица в список является статья 9 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Согласно открытой информации, компания зарегистрирована в Москве. Гендиректором и учредителем является карикатурист Сергей Елкин*, признанный иноагентом в апреле 2022 года.
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*признан в РФ иностранным агентом
Алина Юрчак