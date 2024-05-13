Радоница в 2024 году: какого числа, как поминать усопших, что нельзя делать

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Радоница наступает не девятый день после Пасхи — во вторник, следующий после Фомина воскресенья. Об истории праздника, традициях, особых правилах, которым следует придерживаться в этот день православным христианам, а также о том, как помочь душам умерших, — в материале «Радио 1».
Радоница 2024: какого числа, почему так называется
В этом году церковное торжество выпадает на 14 мая. Радоница (Родительский день) установлена для того, чтобы православные верующие могли после окончания Светлой седмицы (недели) помянуть умерших близких и разделить с ними радость Воскресения Господня. Само название праздника происходит от слова «радость» и несёт в себе глубокий смысл — в этот день нужно не скорбеть об уходе родственников и близких людей, а радоваться их переходу в жизнь вечную.
Разве усопших не поминают в Пасху?
Многие помнят, что несколько десятилетий назад в крупных городах в дни Пасхи городские власти выделяли автобусы, чтобы люди могли доехать до кладбищ. Обычай был обусловлен тем, что не все могли попасть в храм на Пасху или на кладбище в будний день. При этом православным христианам хотелось соединить Великий праздник Воскресения Христова с памятью о почивших предках.
Однако традиция посещения кладбища в день Пасхи противоречит уставу Церкви, поскольку в течение первой Светлой недели поминовение умерших вообще не совершается. В случае смерти человека на Пасху, его хоронят по особому чину. Воскресение Христово — это период особой радости, праздник победы жизни над смертью и над всякой скорбью и печалью.
Радоница: языческие поминкиРодительский день отмечался нашими предками задолго до того, как Русь стала христианской. И, вопреки расхожему мнению, праздник не имеет сугубо церковного происхождения. Его прежнее название — Радуница.
Древние славяне верили в загробный мир и наделялись, что после смерти их души переселятся в царство мертвых. При этом восточнославянское язычество не давало загробной жизни каких-либо нравственных черт и не знало таких понятий, как «рай» и «ад».
По их поверьям, умершие ненасильственной смертью улетали на юг, где их могли посещать только птицы. Жизнь там не отличалась от той, чем человек занимался до кончины. В дни солнцестояний и равноденствий души умерших могли посещать родные места и навещать близких.
Чтобы задобрить предков, язычники устраивали пиршества и игрища, поскольку они считали, что от настроения умерших зависело существование живых. Славяне были уверены, что принесенная на могилы еда попадает на тот свет, и предки смогут ее вкусить.
Многие ритуалы остались и сегодня — люди часто оставляют на кладбище хлеб, конфеты, стаканчики с водкой, не задумываясь о языческом значении этих действий.
Радоница: православные поминкиРадоница в христианском значении — день особого всецерковного поминовения усопших. По уставу православной церкви, праздник обязан своим происхождением правилу, по которому Великим постом поминовение умерших переносится на определенные дни. Сегодня это Родительские субботы.
По преданию святителя Иоанна Златоуста, Радоница отмечалась на кладбищах уже с третьего века: «Для чего отцы наши, оставив молитвенные дома в городах, установили сегодня собираться нам вне города и на этом именно месте? Потому, что Иисус Христос сошел к мертвым; потому и собираемся мы...»
Русская Православная Церковь разрешает поминать усопших едой, но видит в этом совсем иной, отличный от язычества смысл. Для православного христианина еда — это не что иное как форма милостыни, которую он творит ради умершего. Эта милостыня должна делать человека добрее, мудрее, сострадательнее.
При таком положении сердца, умершим будет намного легче. То есть поминальный обед должен быть сделан не для «галочки», не для «своих». Его нужно сопровождать глубокой и сосредоточенной молитвой о душе умершего человека, иначе все подготовки и «трапезы» будут бесполезны.
Как же помочь умершим?
Душам наших усопших близких не нужны поминальные застолья с фотографией с черной ленточкой в их честь. Алкоголь, кстати, вообще запрещен Церковью на поминках.
Им нужна искренняя, чистая, живая молитва. А лучшее для этого место — Храм Божий.
Тем, кто приносит еду в церковь надо понимать, что там прежде всего молятся. Без молитвы оставленное приношение, в том числе свечи, продукты, деньги, не имеют для умершего человека никакой ценности.
Храм можно заполнить сладостями и свечами, но пожертвование всегда должно сопровождаться молитвой. В результате людям нужно понять, что Царство Небесное не покупается и не продается. Оно достигается только усердным духовным трудом. Еда в этом случае — это всего лишь один из элементов такого труда.
Празднование Радоницы по-язычески понятнее человеку, который не знает азов православной жизни. Это очень просто — прийти на кладбище, «поговорить» с умершим человеком, выпить, закусить и оставить приношение на могиле. Гораздо сложнее непрерывно и горячо молиться об усопшем и делать искренние добрые дела в его память.
Только любовью, милосердием и молитвой человек может помочь душам усопших родственников. А иначе и ходить на кладбище не стоит. От этого нашим покойникам никакого толка не будет. И нам тоже — ни на том, ни на этом свете.
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