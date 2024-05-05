РПЦ в Пасху молится о прочном и справедливом мире – Патриарх Кирилл

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Русская православная церковь (РПЦ) молится на Пасху о прочном и справедливом мире, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем праздничном телеобращении. Слова патриарха приводит информационное агентство ТАСС.
«Ныне церковь молитвенно обращается к воскресшему Господу и просит его о даровании победы света над тьмою и правды над ложью, о преодолении греховных разделений и вражды, о воцарении прочного и справедливого мира», – заявил предстоятель РПЦ.
По словам Патриарха, Церковь активно поддерживает тех, кто «находится на передовых рубежах защиты Отечества и традиционных христианских ценностей, кто потерял родных и близких или получил ранения».
Патриарх проводит торжественную церемонию в Храме Христа Спасителя в Москве. На ней присутствуют президент Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.
В собор также был доставлен Благодатный огонь, привезенный из Иерусалима в Россию.
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