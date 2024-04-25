Пасха 2024: Когда и как отмечать главный православный праздник

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Пасха — самый светлый, самый главный праздник в православном календаре. Верующие вспоминают чудо воскресения Иисуса Христа, готовят творожные пасхи, красят яйца и в субботу перед праздником собираются в храмах на всенощное бдение.
О главных традициях Пасхи расскажет редакция «Радио 1».
Пасха является скользящим праздником, то есть — каждый год её отмечают в разные даты. На Никейском соборе в 325 году постановили, что праздник нужно отмечать в первое воскресенье после наступления полнолуния, которое приходится на период после весеннего равноденствия (21 марта).
В 2024 году празднование православной Пасхи выпадает на 5 мая. Католики отметили свою Пасху ещё 31 марта. Даты православных праздников отличаются из-за разных календарей. Так, восточные христиане (православные) используют юлианский календарь, а западные (католики) — григорианский.
Сегодня принято считать, что Пасха связана с воскресением Иисуса Христа.
Однако, раньше Пасху отмечали как день, в который Бог наслал на Египет последнее, десятое наказание из-за отказа фараона освободить рабов. Само слово «пасха» происходит от еврейского «песах», что переводится как «прошел мимо» и отсылает к библейскому преданию об исходе евреев из Египта. Согласно Библии, евреи жили в Египте более 400 лет, пока однажды их численность не превысила численность египтян. Тогда фараон повелел обратить евреев в рабов, а всех новорожденных евреев убить. Однако одного из них, будущего освободителя Моисея, удалось спасти.
Когда Моисей вырос, то пришел к фараону с просьбой отпустить его людей, но фараон отказался. После этого разгневанный Бог наслал на Египет десять бедствий (десять казней египетских) — в стране разразился голод, мор и неурожай. В преддверии десятой ночи, когда должны были погибнуть все египетские первенцы, Бог передал через Моисея совет: пусть каждая еврейская семья зарежет ягненка и помажет его кровью дверь своего дома — это спасет их младенца от смерти.
Евреи последовали совету и покрыли свои дома кровью ягнят, в результате, смерть действительно не тронула ни одного иудейского ребёнка. Именно после этого ягнёнок стал незаменимым пасхальным символом.
Праздник для православных христиан начинается в ночь на воскресенье. Около 23:00 верующие собираются в храмах на службу, которая называется Пасхальная полунощница. После богослужения православные крёстный ход вокруг церкви, возвещает начало праздника Пасхи. После Пасхальной полунощницы начинается служба под названием заутреня, а следом литургия. Ночное пасхальное богослужение завершается примерно в 3:00 утра в Светлое Воскресенье.
После богослужения верующие приступают к пасхальной трапезе. Всю еду заблаговременно освящают в церкви. Обязательными блюдами праздничной семейной трапезы являются крашеные яйца, куличи и творожная пасха. Желательно дополнить их сытным мясным блюдом (например, фаршированной уткой или курицей) и, по крайней мере, одним-двумя рыбными (обычная селедка, фаршированный пеленгас либо заливное).
Как и на большинство церковных праздников, на Пасху не принято убираться, стирать и гладить. Приготовления квартиры к празднику, обычно, происходят накануне. Заниматься тяжёлым физическим трудом на Пасху также не рекомендуется.
С пасхального стола строго запрещено выбрасывать еды. Остатки можно скормить животным, птицам, сжечь или закопать.
По приметам, на Пасху нельзя выносить мусор. Считается, что так из дома уйдёт удача.
Разумеется, в светлый праздник Пасхи запрещено ссориться, ругать и желать зла ближним.
Одна из главных традиций Пасхи — христование. Верующие приветствуют друг друга словами «Христос Воскресе», на которые принято отвечать — «Воистину воскресе!».
Эта традиция исходит из древнехристианских времен. Тогда христование называли «лобзанием мира». То есть люди, целующие друг друга троекратно — выражают дружелюбие, показывают равенство духа, а также мир. Если христианин держит зло или обиду на кого-то, то причащаться и христоваться запрещено.
Традиция красить яйца на Пасху уходит своими корнями глубоко в историю древнего христианства. Считалось, что пасхальное яйцо является символом Гроба Господня, в котором скрыта вечная жизнь.
Как известно, яйца принято окрашивать красным, для этого традиционно используют луковую шелуху. Красный цвет в этом случае символизирует страдания и кровь Христа.
По преданию, традиция красить яйца на Пасху появилась после чуда, которое совершила Мария Магдалина. Она пришла с проповедью к римскому императору Тиберию и, по традиции, преподнесла ему дар — крашенное яйцо. Передавая императору яйцо Мария Магдалина воскликнула: «Христос Воскресе!». Император ответил, что, как яйцо белое, а не красное, так и мёртвые не воскресают. В тот же миг яйцо в его руке покраснело.
В христианстве пасхальный кулич принято считать символом воскрешения и новой жизни.
По преданию, когда Иисус разделил пасхальную трапезу вместе с апостолами, он провозгласил хлеб «телом своим». Надо сказать, что речь идет о ветхозаветной пасхе, связанной с исходом евреев из Египта. Является ли эта трапеза Тайной вечерей, ученые и богословы до сих пор не могут определить.
Важным остается одно — хлеб превращается в атрибут Христа. Уже после вознесения никто из апостолов не занимал место Иисуса за столом, в пустое пространство ставили хлеб. Так обозначали незримое присутствие Всевышнего.
Так, кулич стал неотъемлемой частью пасхального празднества.
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Когда православные отмечают Пасху в 2024 году
Пасха является скользящим праздником, то есть — каждый год её отмечают в разные даты. На Никейском соборе в 325 году постановили, что праздник нужно отмечать в первое воскресенье после наступления полнолуния, которое приходится на период после весеннего равноденствия (21 марта).
В 2024 году празднование православной Пасхи выпадает на 5 мая. Католики отметили свою Пасху ещё 31 марта. Даты православных праздников отличаются из-за разных календарей. Так, восточные христиане (православные) используют юлианский календарь, а западные (католики) — григорианский.
История Пасхи
Сегодня принято считать, что Пасха связана с воскресением Иисуса Христа.
Однако, раньше Пасху отмечали как день, в который Бог наслал на Египет последнее, десятое наказание из-за отказа фараона освободить рабов. Само слово «пасха» происходит от еврейского «песах», что переводится как «прошел мимо» и отсылает к библейскому преданию об исходе евреев из Египта. Согласно Библии, евреи жили в Египте более 400 лет, пока однажды их численность не превысила численность египтян. Тогда фараон повелел обратить евреев в рабов, а всех новорожденных евреев убить. Однако одного из них, будущего освободителя Моисея, удалось спасти.
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Когда Моисей вырос, то пришел к фараону с просьбой отпустить его людей, но фараон отказался. После этого разгневанный Бог наслал на Египет десять бедствий (десять казней египетских) — в стране разразился голод, мор и неурожай. В преддверии десятой ночи, когда должны были погибнуть все египетские первенцы, Бог передал через Моисея совет: пусть каждая еврейская семья зарежет ягненка и помажет его кровью дверь своего дома — это спасет их младенца от смерти.
Евреи последовали совету и покрыли свои дома кровью ягнят, в результате, смерть действительно не тронула ни одного иудейского ребёнка. Именно после этого ягнёнок стал незаменимым пасхальным символом.
Суть и традиции православной Пасхи
Праздник для православных христиан начинается в ночь на воскресенье. Около 23:00 верующие собираются в храмах на службу, которая называется Пасхальная полунощница. После богослужения православные крёстный ход вокруг церкви, возвещает начало праздника Пасхи. После Пасхальной полунощницы начинается служба под названием заутреня, а следом литургия. Ночное пасхальное богослужение завершается примерно в 3:00 утра в Светлое Воскресенье.
После богослужения верующие приступают к пасхальной трапезе. Всю еду заблаговременно освящают в церкви. Обязательными блюдами праздничной семейной трапезы являются крашеные яйца, куличи и творожная пасха. Желательно дополнить их сытным мясным блюдом (например, фаршированной уткой или курицей) и, по крайней мере, одним-двумя рыбными (обычная селедка, фаршированный пеленгас либо заливное).
Что нельзя делать на Пасху
Как и на большинство церковных праздников, на Пасху не принято убираться, стирать и гладить. Приготовления квартиры к празднику, обычно, происходят накануне. Заниматься тяжёлым физическим трудом на Пасху также не рекомендуется.
С пасхального стола строго запрещено выбрасывать еды. Остатки можно скормить животным, птицам, сжечь или закопать.
По приметам, на Пасху нельзя выносить мусор. Считается, что так из дома уйдёт удача.
Разумеется, в светлый праздник Пасхи запрещено ссориться, ругать и желать зла ближним.
Вербное воскресенье 2024: что нужно и запрещено делать
«Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!»
Одна из главных традиций Пасхи — христование. Верующие приветствуют друг друга словами «Христос Воскресе», на которые принято отвечать — «Воистину воскресе!».
Эта традиция исходит из древнехристианских времен. Тогда христование называли «лобзанием мира». То есть люди, целующие друг друга троекратно — выражают дружелюбие, показывают равенство духа, а также мир. Если христианин держит зло или обиду на кого-то, то причащаться и христоваться запрещено.
Почему на Пасху красят яйца
Традиция красить яйца на Пасху уходит своими корнями глубоко в историю древнего христианства. Считалось, что пасхальное яйцо является символом Гроба Господня, в котором скрыта вечная жизнь.
Как известно, яйца принято окрашивать красным, для этого традиционно используют луковую шелуху. Красный цвет в этом случае символизирует страдания и кровь Христа.
По преданию, традиция красить яйца на Пасху появилась после чуда, которое совершила Мария Магдалина. Она пришла с проповедью к римскому императору Тиберию и, по традиции, преподнесла ему дар — крашенное яйцо. Передавая императору яйцо Мария Магдалина воскликнула: «Христос Воскресе!». Император ответил, что, как яйцо белое, а не красное, так и мёртвые не воскресают. В тот же миг яйцо в его руке покраснело.
Пасхальный кулич как символ воскресения Иисуса
В христианстве пасхальный кулич принято считать символом воскрешения и новой жизни.
По преданию, когда Иисус разделил пасхальную трапезу вместе с апостолами, он провозгласил хлеб «телом своим». Надо сказать, что речь идет о ветхозаветной пасхе, связанной с исходом евреев из Египта. Является ли эта трапеза Тайной вечерей, ученые и богословы до сих пор не могут определить.
Важным остается одно — хлеб превращается в атрибут Христа. Уже после вознесения никто из апостолов не занимал место Иисуса за столом, в пустое пространство ставили хлеб. Так обозначали незримое присутствие Всевышнего.
Так, кулич стал неотъемлемой частью пасхального празднества.
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Евгения Парфентьева