Ракета-носитель с кораблём «Союз МС-25» успешно стартовала с Байконура

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Ракета «Союз-2.1а», на борту которой находится первая в истории Белоруссии женщина-космонавт, стартовала в космодрома Байконур. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ракета отправит на МКС корабль «Союз МС-25» с белорусской Мариной Василевской, россиянином Олегом Новицким и американкой Трейси Дайсон.
Ракета стартовала в 15:36 по московскому времени.
Василевская должна стать первой в истории независимой Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе.
Изначало запуск ракеты планировался 21 марта в 16:21, однако автоматика отменила полёт непосредственно перед стартом, когда экипаж уже находился на борту.
В данный момент корабль уже вышел на орбиту Земли.
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Ракета стартовала в 15:36 по московскому времени.
Изначало запуск ракеты планировался 21 марта в 16:21, однако автоматика отменила полёт непосредственно перед стартом, когда экипаж уже находился на борту.
В данный момент корабль уже вышел на орбиту Земли.
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Анастасия Чинкова