Ракетный полк «Ярсов» вышел на боевое патрулирование в Иркутской области

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Полк стратегических ракетных комплексов «Ярс» вышел на боевое патрулирование в Иркутской области в рамках проводимых в регионе командно-штабных учений, сообщило Министерство обороны России.
В ходе боевого дежурства полк отработает более двух десятков задач, в том числе вопросы отражения атаки диверсионно-разведывательных групп противника. Кроме того, наряду с плановыми задачами и вводными «Ярсы» будут осваивать новые районы своего боевого патрулирования.
Комплексы «Ярс» (РС-24) — это модификация ракетного комплекса «Тополь-М», оснащённая разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками, и способная поражать цели на расстоянии до 11 тысяч километров. «Ярсы» являеюся основой Ракетных войск стратегического значения (РВСН).
Напомним, что одна ракета «Ярс» может быстро и гарантированно доставитьв любую точку планеты ядерные блоки суммарной массой в 12 раз больше той американской атомной бомбы, что уничтожила Хиросиму.
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Комплексы «Ярс» (РС-24) — это модификация ракетного комплекса «Тополь-М», оснащённая разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками, и способная поражать цели на расстоянии до 11 тысяч километров. «Ярсы» являеюся основой Ракетных войск стратегического значения (РВСН).
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Артем Путинцев