РАН объявила астрологию лженаукой

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Комиссия РАН по борьбе с лженаукой признала таковой астрологию и объяснила её популярность ошибками мышления. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщили составители меморандума «О лженаучности астрологии».
Так, согласно документу, утверждения астрологов о якобы имеющейся связи между положением небесных объектов и личностью и судьбой человека не имеют научных оснований. Таким образом, астрология имеет место быть исключительно как развлечение, а все утверждения, которые выдаются как научные, следует трактовать как лженаучные.
Популярность астрологии объясняются тем, что в человеческом мышлении происходит масса ошибок. Если экспериментальным путём проверить заявления астрологов, то они дают отрицательные результаты, приводит доводы экспертов «Газета.Ru».
Комиссия призвала россиян отказаться от услуг астрологов для поиска пути при принятии жизненно важных решений, поскольку это может повлечь за собой негативные последствия. А СМИ порекомендовали перестать рекламировать и популяризовать астрологические услуги и курсы.
Отмечается, что над составлением меморандума в течении нескольких лет работали астрономы, физики, биологи, медики и специалисты по статистическим данным.
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Популярность астрологии объясняются тем, что в человеческом мышлении происходит масса ошибок. Если экспериментальным путём проверить заявления астрологов, то они дают отрицательные результаты, приводит доводы экспертов «Газета.Ru».
Отмечается, что над составлением меморандума в течении нескольких лет работали астрономы, физики, биологи, медики и специалисты по статистическим данным.
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Анастасия Чинкова