Раскрыт новый способ борьбы с заеданием стресса

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Дружеская поддержка поможет не передать из-за стресса, пишет журнал Nutrients со ссылкой на учёных.
Как выяснили учёные из Юго-Западного университета в Китае, поддержка со стороны близких людей помогает избегать переедания из-за стресса.
Они провели два эксперимента, в которых приняли участие 274 человека. Добровольцев разделили на четыре группы: в первой людей поддерживали лучшие друзья, во второй — незнакомцы, в третьей — самостоятельно, четвёртая группа была наблюдательной.
Им давали задания, которые провоцировали нервное возбуждение. Например, выступить перед незнакомой аудиторией. После этого участникам предлагали различные блюда.
Люди из группы дружеской поддержки брали меньшие порции высококалорийной и низкокалорийной пищи, что указывает на снижение потребностей в еде при стрессе.
Авторы исследования считают, что их открытие поможет разработать новые методы борьбы с перееданием из-за эмоциональных сложностей.
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Они провели два эксперимента, в которых приняли участие 274 человека. Добровольцев разделили на четыре группы: в первой людей поддерживали лучшие друзья, во второй — незнакомцы, в третьей — самостоятельно, четвёртая группа была наблюдательной.
Им давали задания, которые провоцировали нервное возбуждение. Например, выступить перед незнакомой аудиторией. После этого участникам предлагали различные блюда.
Люди из группы дружеской поддержки брали меньшие порции высококалорийной и низкокалорийной пищи, что указывает на снижение потребностей в еде при стрессе.
Авторы исследования считают, что их открытие поможет разработать новые методы борьбы с перееданием из-за эмоциональных сложностей.
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Алёна Самарева