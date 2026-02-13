Достижения.рф

В Томске самокатчик сбил женщину с младенцем на руках и попал под суд

Фото: Istock/Kirill Sirotiuk

Прокуратура Томской области через суд взыскала с 35-летнего водителя электросамоката 350 тысяч рублей компенсации морального вреда. Средства получит женщина, которую мужчина сбил вместе с грудным ребёнком летом 2025 года. Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства.



Инцидент произошёл в июле. Гражданин на электросамокате совершил наезд на женщину, которая держала на руках пятимесячного сына. После столкновения водитель уехал с места происшествия. От удара младенец выпал из рук матери и ударился об асфальт. В результате малыш получил травмы.

Прокуратура обратилась в суд с требованием компенсировать потерпевшей моральный вред. Суд полностью удовлетворил иск. Надзорное ведомство взяло на контроль фактическое исполнение судебного решения.

Ольга Щелокова

