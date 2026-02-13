В Томске самокатчик сбил женщину с младенцем на руках и попал под суд

13 февраля 2026, 07:22

В Томске суд взыскал 350 тыс. рублей с самокатчика, сбившего женщину с младенцем

Фото: Istock/Kirill Sirotiuk

Прокуратура Томской области через суд взыскала с 35-летнего водителя электросамоката 350 тысяч рублей компенсации морального вреда. Средства получит женщина, которую мужчина сбил вместе с грудным ребёнком летом 2025 года. Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства.