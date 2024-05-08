Раскрыт способ быстро освоить иностранный язык

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Основательница онлайн-школы испанского языка, преподаватель Екатерина Марченко заявила, что музыка помогает быстро изучить иностранный язык, например, в канун поездки.
При этом, она отметила, что за пару месяцев овладеть языком невозможно, однако изучить базовые вещи вполне реально.
Кроме этого, для изучения языка можно смотреть специальные обучающие ролики в интернете, клеить стикеры со словами на предметы, использовать ассоциации.
Ранее преподаватель английского языка Анна Мурзюкова заявила, что растущий интерес россиян к восточным языкам, в частности, к китайскому и хинди, вызван внешнеполитическим курсом нашей страны.
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«Нашли песню, нашли перевод и слушайте. Важное условие — нужно дословно понимать и разбирать песню. Чтобы слушая, понимать текст. Как правило, ученики из тех, кто слушает много иностранной музыки, удивляют сразу же на первом занятии своим произношением, и словарный запас у них шире», — пояснила в беседе Газета.ру Марченко.
Кроме этого, для изучения языка можно смотреть специальные обучающие ролики в интернете, клеить стикеры со словами на предметы, использовать ассоциации.
Ранее преподаватель английского языка Анна Мурзюкова заявила, что растущий интерес россиян к восточным языкам, в частности, к китайскому и хинди, вызван внешнеполитическим курсом нашей страны.
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Мелисса Тимофеева