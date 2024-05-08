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Раскрыт способ быстро освоить иностранный язык

Педагог Марченко заявила об эффективности прослушивания иностранной музыки
08 мая 2024, 19:05
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Основательница онлайн-школы испанского языка, преподаватель Екатерина Марченко заявила, что музыка помогает быстро изучить иностранный язык, например, в канун поездки.
При этом, она отметила, что за пару месяцев овладеть языком невозможно, однако изучить базовые вещи вполне реально.

«Нашли песню, нашли перевод и слушайте. Важное условие — нужно дословно понимать и разбирать песню. Чтобы слушая, понимать текст. Как правило, ученики из тех, кто слушает много иностранной музыки, удивляют сразу же на первом занятии своим произношением, и словарный запас у них шире», — пояснила в беседе Газета.ру Марченко.



Кроме этого, для изучения языка можно смотреть специальные обучающие ролики в интернете, клеить стикеры со словами на предметы, использовать ассоциации.

Ранее преподаватель английского языка Анна Мурзюкова заявила, что растущий интерес россиян к восточным языкам, в частности, к китайскому и хинди, вызван внешнеполитическим курсом нашей страны.

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«Пришла домой, а тут пиндос»: что утаил обокравший россиянку американец и цель его визита в Россию
Арестованный американец подозревается в краже у возлюбленной: подробности
08 мая 2024, 19:20

Фото: iStock/Im Yeongsik

Американский солдат Гордон Блэк, арестованный по подозрению в краже у своей возлюбленной, отправлен в СИЗО. Что известно о целях его поездки в Россию и реакции США на его задержание, расскажет редакция «Радио 1».

Американский солдат арестован в Приморье: что известно


Американец Гордон Блэк был задержан во Владивостоке 2 мая по подозрению в краже. Правоохранители выяснили, что военнослужащий из США прибыл во Владивосток из Республики Кореи самовольно, не уведомив командиров о своих перемещениях. Поселился Гордон Блэк у своей русской подруги. Через некоторое время отношения в паре стали напряженными, а после американец и вовсе поднял руку на возлюбленную.

После того, как Блэк избил россиянку, он похитил из ее квартиры 200 тысяч рублей и алкоголь. Пострадавшая обратилась к правоохранителям, которым удалось задержать Блэка в одной из гостиниц города. Американец уже приобрел билеты и собирался покинуть Россию.

Зачем американский сержант приехал во Владивосток


Подразделение, в котором американец проходил службу, находится в Южной Корее. Блэк должен был вернуться в Форт Кавазос в Техасе, но решил заехать во Владивосток к женщине, с которой его связывали романтические отношения. При этом по некоторым данным, в США Блэка ждет законная супруга.

NBC сообщили, что цель поездки американца в Россию не связана с его службой. Мать американского сержанта также подтвердила, что ее сын отправился в Россию к своей подруге, с которой прежде познакомился в Интернете.

«Я тут пришла домой, а тут какой-то пиндос. А еще прикол на шевроне — Каtusa. А не партизан ли ты, диверсант?», — говорит россиянка на видеозаписи, опубликованной в Сети.


В МИД России прокомментировали задержание Блэка


В МИД РФ исключили арест Блэка с осуществлением им шпионской или иной политической деятельности. В ведомстве назвали инцидент «бытовым криминалом» и сообщили, что за судьбой американца не следят.

Где сейчас находится арестованный военный из США


Американскому сержанту предъявлено обвинение по статье «Кража». Сейчас он находится в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю. Блэку грозит до пяти лет лишения свободы.

Как на арест американца отреагировали в США


Официальный представитель Пентагона Синтия Смит сообщила, что Россия незамедлительно уведомила США о задержании соотечественника. Госдеп предоставляет Блэку необходимую консульскую поддержку, заверила чиновница. Дополнительные детали Смит назвать отказалась, сославшись на «деликатность» ситуации.

Associated Press предполагает, что происшествие во Владивостоке способно усугубить и без того напряженные отношения между Россией и США на фоне украинского конфликта.

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Подмосковных энергетиков перевели на режим повышенной готовности из-за непогоды
08 мая 2024, 18:53

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

В Мособлэнерго из-за ухудшения погоды на территории Подмосковья ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
«В связи с ухудшением погодных условий Мособлэнерго с 15:30 8 мая вводится режим повышенной готовности. На дежурство привлекают 335 бригад и 570 единиц спецтехники, включая 86 передвижных дизельных электростанций», – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что, по прогнозам синоптиков, в Подмосковье до утра 9 мая усилится ветер, пройдёт дождь со снегом, ожидаются заморозки.

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Расписание электричек МЦД-4, Горьковского и Киевского направлений изменится 11 мая
08 мая 2024, 18:39

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

График движения ряда пригородных поездов Киевского и Горьковского направлений, а также курсирующих по МЦД-4, изменится в субботу, 11 мая, в связи с работами по реконструкции железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию (ЦППК).
«На станции Железнодорожная будут проводиться работы по реконструкции стрелочных переводов. В связи с этим с 23:50 10 мая до 23:50 11 мая на станции будет перекрыт третий главный путь и 13 путь», — говорится в сообщении.
Из-за этого на центральном участке МЦД-4 и на Киевском направлении некоторые поезда со стороны Апрелевки проследуют укороченным маршрутом, а некоторые будут временно отменены. На Горьковском направлении из расписания выведут около 20% поездов, в течение дня интервал между составами увеличится до получаса. Ряд электричек также будет следовать по укороченному маршруту.

Узнать актуальное расписание пассажиры смогут на официальном сайте компании и через мобильное приложение ЦППК.

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Стал известен многомиллионный заработок наркологической клиники Пьехи
Наркологическая клиника Пьехи заработала 44 миллиона рублей за 2023 год
08 мая 2024, 18:35

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Раскрыт многомиллионный заработок наркологической клиники российского исполнителя Стаса Пьехи. Об этом сообщает портал «Страсти».
Клиника была открыта в 2020 году. В 2023 году медицинское учреждение под названием «ПС Клиника» заработало 44,2 млн рублей. Чистая прибыль составила 3,8 млн рублей. По документам клиника принадлежит его матери. Медицинское учреждение оказывает услуги по лечению наркотической и алкогольной зависимостей.

Сам российский исполнитель не раз признавался, что долгое время употреблял запрещенные вещества. Из-за этого он трижды оказывался в реанимации, а также пережил инфаркт. Сейчас он ведет здоровый образ жизни.

Народного артиста РСФСР, 75-летнего Юрия Куклачева, перенесшего обширный инфаркт, планируют выписать из больницы 13 мая. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Гузеева озвучила условия, на которых согласна знакомить людей на «Госуслугах»
Гузеева: Если Милонов заплатит очень большие деньги, будем разговаривать
08 мая 2024, 18:30

Фото: РИА Новости/Тарас Литвиненко

Телеведущая, актриса Лариса Гузеева выразила равнодушие и отсутствие интереса к предложению депутата Госдумы Виталия Милонова стать лицом раздела знакомств на портале «Госуслуг».
Однако, добавила актриса, за большой гонорар, оплаченный со стороны Милонова, она готова обдумать предложение.

«Я артистка, которая ведет программу «Давай поженимся». Роза Сябитова — профессиональная сваха. Ко мне какие вопросы? Если будет программа называться «Давайте разведемся», я буду вести программу «Давайте разведёмся». Все остальное мне неинтересно. Но если господин Милонов заплатит мне очень большие деньги, будем разговаривать», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Гузеева.

Ранее в России предложили создать на портале «Госуслуги» раздел для знакомств, где граждане могли бы безопасно и удобно найти себе партнёра.

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На дорогах в семи округах Подмосковья восстановили «лежачих полицейских»
08 мая 2024, 18:10

Фото: РИА Новости/Тарас Литвиненко

Искусственные неровности на региональных дорогах восстановили сотрудники компании «Мосавтодор» в семи округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ненормативное состояние ряда искусственных неровностей было выявлено в ходе обследования трасс. Всё привели в порядок», — говорится в сообщении.
В частности, были восстановлены «лежачие полицейские» на Лесной улице в Дзержинском и Староандреевской улице в солнечногорском посёлке Андреевка, на Ярославском шоссе в Сергиевом Посаде и на дороге в деревне Кобылье в Зарайском округе. Кроме того, искусственные неровности отремонтировали на Домодедовском шоссе в селе Домодедово, на Нагорной улице в Лосино-Петровском и на Рязанском шоссе в балашихинском микрорайоне Салтыковка.

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#московская область
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В Музее ВВС в Монине в День Победы можно будет побывать бесплатно
08 мая 2024, 17:57

Фото: сайт Центрального музея ВВС

В Центральном музее Военно-воздушных сил в рабочем посёлке Монино 9 мая пройдёт День открытых дверей. Посетить его можно будет бесплатно, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Щёлково.
Там уточнили, что в ближайшие праздничные дни, с 8 по 12 мая, музей будет работать без выходных.

Музей Военно-воздушных сил в Подмосковье – единственный авиационный музей в России, основу экспозиции которого составляют настоящие самолёты, вертолёты и другая авиатехника. Экспозиция развёрнута в двух ангарах и шести залах. Площадь закрытых помещений составляет 5,5 тыс. кв. м., открытой стоянки – 20 га.

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Перечислены самые выгодные месяцы для отпуска
Бухгалтер Перфильева: Брать отпуск лучше всего в октябре, августе и июле
08 мая 2024, 17:56

Фото: iStock/nicoletaionescu

Налоговый консультант и бухгалтер 6-й категории, сотрудник коммерческих организаций Серафима Перфильева заявила, что в этом году наилучшими месяцами для отпуска стали октябрь, август и июль.
«В этом году у нас три таких месяца: октябрь, август и июль. А вот уходить в отпуск в июне и в январе, когда и без того много праздничных и выходных дней, крайне невыгодно», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» специалист.

А для увеличения отпускных, уточнила Перфильева, можно брать отпуск так, чтобы на его период попадали праздничные дни.

Ранее карьерный консультант Центра карьеры «Синергия» Алина Дзюба перечислила то, что не стоит говорить на собеседовании при устройстве на работу. К этому списку она отнесла лживую и сильно искажённую информацию, а также частое употребление формулировки с «НЕ», слова-паразиты.

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Дубненские журналисты победили в трёх номинациях конкурса ФМБА
08 мая 2024, 17:41

Фото: Istockphoto / freie-kreation, видео: телеканал «Дубна»

ФМБА России подвело итоги конкурса среди журналистов на лучшее освещение деятельности агентства. Телеканала «Дубна» стал победителем сразу в трёх номинациях, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Коллектив канала первенствовал в номинациях «Лучший репортаж о деятельности ФМБА России или подведомственного учреждения агентства»; «Лучшая публикация в социальных сетях о деятельности ФМБА России» и «Лучший видеоролик о деятельности ФМБА России».
«Это ещё одна возможность напомнить историю 20-летней Инны Зарицкой, которая легла в основу репортажа. В Донецке во время обстрела девушку из-за ранения парализовало на месте. Её заметили российские военные, оказали первую помощь и передали врачам», – рассказали в администрации.
Инна прошла реабилитацию в медсанчасти №9 в Дубне. Врачи и волонтёры занимались не только её физическим здоровьем, но и поддерживали, придавая сил и веры в то, что всё будет хорошо.

Девушка решила связать жизнь с наукоградом и сейчас строит планы.

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