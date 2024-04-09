Преподаватель Каспарова рассказала, что портит речь человека больше всего

Фото: iStock/fizkes
Преподаватель речи Седа Каспарова не рекомендовала использовать при общении слова-паразиты и долгие неуместные паузы, так как это делает собеседника скучным.
«Отследите свою энергию. Когда вы в классном драйвовом состоянии, вы «заряжаете» людей. Занимайтесь физкультурой, а перед встречей вспомните о её целях. Проследите, не слишком ли много в ваших историях мелких деталей, слушайте себя и отслеживайте реакцию людей, задавайте вопросы — людям будет приятно, а вам понятно, о чем им интересно услышать», — пояснила в беседе с NEWS.ru Каспарова.
Также специалист не рекомендовала в разговоре перескакивать с темы на тему, а также тараторить и не давать собеседнику высказаться. Она подчеркнула, что важно дать другому человеку полноценно ответить.
Ранее доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова рекомендовала более терпимо и позитивно относится к открыткам от родственников в мессенджерах.
Читайте также:
«Тупые» советы: Психолог Хорс о пользе отдыха на природе при депрессии
Психолог Степанова указала на признаки реактивной депрессии у Пугачевой
Психолог Булгакова: Будьте добрее к открыткам от родственников в мессенджерах
Мелисса Тимофеева