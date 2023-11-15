Преподаватель Мурзюкова объяснила растущий интерес россиян к восточным языкам

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Преподаватель английского языка Анна Мурзюкова заявила, что растущий интерес россиян к восточным языкам, в частности, к китайскому и хинди, вызван внешнеполитическим курсом нашей страны.
«Обучение восточным языкам открывает для людей множество возможностей за пределами страны. В частности, получение образования и сотрудничество в сферах торговли с азиатскими странами. Отсюда и стремление выучить новый язык», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Мурзюкова.
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