Раскрыт ущерб от отмены мероприятий после теракта в «Крокусе»

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Ущерб от отмены масштабных мероприятий в России после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холла» за выходные 23-24 марта может составить 3-4 миллиарда рублей, сообщила газета «Ведомости».
По словам организатора международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергея Бабича, убытки от полной отмены крупных мероприятий в Москве уже достигли 250-350 миллионов рублей.
Кроме того, спрос на развлекательные мероприятия после терактов уже упал примерно на 30%, заявил генеральный директор «MTC Live» Михаил Минин.
Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу до 22 мая 2024 года четырех обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» – Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами Муродали, Шамсиддина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек. Однако уточняется, что это число может быть не окончательным. Пострадавшими числятся 180 человек.
В настоящее время спасатели МЧС России продолжают поисковые работы в здании концертного зала. Из-под завалов извлекают тела жертв этой страшной трагедии.
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Кроме того, спрос на развлекательные мероприятия после терактов уже упал примерно на 30%, заявил генеральный директор «MTC Live» Михаил Минин.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек. Однако уточняется, что это число может быть не окончательным. Пострадавшими числятся 180 человек.
В настоящее время спасатели МЧС России продолжают поисковые работы в здании концертного зала. Из-под завалов извлекают тела жертв этой страшной трагедии.
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Александр Климов