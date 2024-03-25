Российские торговые центры усилили меры безопасности после теракта в «Крокусе»

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Торговые центры в России усилили меры безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщила газета «Ведомости».
По словам вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, были проверены дополнительные системы обеспечения эвакуации (отпирание дверных замков, электрические указатели, закрытие эскалаторов) и звуковая сигнализация.
В субботу 23 марта количество посетителей торговых центров в Москве сократилось на 20-45 %.
Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу до 22 мая 2024 года четырех обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» – Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами Муродали, Шамсиддина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек. Однако уточняется, что это число может быть не окончательным. Пострадавшими числятся 180 человек.
В настоящее время спасатели МЧС России продолжают поисковые работы в здании концертного зала. Из-под завалов извлекают тела жертв этой страшной трагедии.
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В субботу 23 марта количество посетителей торговых центров в Москве сократилось на 20-45 %.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек. Однако уточняется, что это число может быть не окончательным. Пострадавшими числятся 180 человек.
В настоящее время спасатели МЧС России продолжают поисковые работы в здании концертного зала. Из-под завалов извлекают тела жертв этой страшной трагедии.
Читайте также:
В США назвали причину теракта в Подмосковье
«Пытается столкнуть Россию с исламским миром»: Депутат Затулин – о Западе
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Александр Климов