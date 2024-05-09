Популярную социальную сеть обвинили в распространении педофилии

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Социальная сеть Likee заполнена детской порнографией и педофилами. Российские блогеры призвали закрыть к ней доступ. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.
Соцсеть Likee от китайской корпорации JOYY Inc вышла в 2017 году и стала «ТикТоком для детей» — большинство контента в соцсети снимали дети. При этом все ролики, как и в других соцсетях, были на премодерации. Возможно, в российском сегменте соцсети что-то сломалось — в ней можно обнаружить сотни роликов с обнаженными детьми.
Блогер Елизавета Степанкова назвала Likee «детским порнхабом» и заявила, что соцсеть привлекла внимание педофилов. Некоторые юные пользователи даже продают свои видео и фото. При этом, как утверждает Степанкова, два года назад модерация работала хорошо и такого контента почти не было.
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Блогер Елизавета Степанкова назвала Likee «детским порнхабом» и заявила, что соцсеть привлекла внимание педофилов. Некоторые юные пользователи даже продают свои видео и фото. При этом, как утверждает Степанкова, два года назад модерация работала хорошо и такого контента почти не было.
«Жесткая порнография на прямых эфирах, миллионы треш видео и эфиры с насилием и оскорблением. Тысячи комментариев педофилов под видосами маленьких девочек. Ролики с детьми, удовлетворяющими себя на камеру», — заявила блогер.Степанкова отправила обращение главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной с просьбой рассмотреть вариант о полной блокировке этого приложения на территории России. Мизулина ответила, что «к Likee действительно очень много вопросов и там распространяется недопустимый для детей контент».
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Алина Юрчак