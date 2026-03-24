Раскрыта стоимость позолоченной трости Аллы Пугачевой
Журналисты оценили новый аксессуар Аллы Пугачёвой. Издание aif.ru опубликовало материал о стоимости уникальной вещи певицы. Речь идёт о позолоченной трости итальянского производства.
Принадлежащий 76-летней Примадонне предмет изготовили вручную. Основа изделия — латунь, которую покрыли тонким слоем золота. На конце стержня закрепили резиновую накладку для устойчивости. Ручку украсили чёрными стеклянными элементами, имитирующими драгоценные камни. На стержень нанесли гравировку. По информации редакции, цена такого аксессуара начинается от 270 евро. В рублях эта сумма превышает 25 тысяч.
Сейчас Алла Пугачева с мужем и детьми обосновалась на Кипре в просторном доме на берегу, дети ходят в школу неподалеку.
