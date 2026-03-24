«Очень тяжело»: Стало известно, как живет старший сын Игоря Золотовицкого после смерти отца

24 марта 2026, 15:19

Сын Игоря Золотовицкого рассказал о жизни после смерти отца

Игорь Золотовицкий (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)

Старший сын Игоря Золотовицкого Алексей впервые откровенно рассказал о том, как семья переживает утрату актёра.





На премии «Ника» он признался журналистам, что боль от случившегося не отпускает ни его, ни близких. По словам Алексея, в семье с благодарностью воспринимают внимание друзей и коллег артиста, которые продолжают хранить память о нём.





«Уже больше 40 дней прошло, но нам очень тяжело, и нам очень его не хватает», — цитирует Золотовицкого Кино Mail.