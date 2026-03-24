«Очень тяжело»: Стало известно, как живет старший сын Игоря Золотовицкого после смерти отца
Сын Игоря Золотовицкого рассказал о жизни после смерти отца
Старший сын Игоря Золотовицкого Алексей впервые откровенно рассказал о том, как семья переживает утрату актёра.
На премии «Ника» он признался журналистам, что боль от случившегося не отпускает ни его, ни близких. По словам Алексея, в семье с благодарностью воспринимают внимание друзей и коллег артиста, которые продолжают хранить память о нём.
«Уже больше 40 дней прошло, но нам очень тяжело, и нам очень его не хватает», — цитирует Золотовицкого Кино Mail.Алексей также поделился воспоминаниями о том, каким был его отец в жизни. Он отметил, что папа отличался простотой, тонким чувством юмора и не переносил излишнего официоза.
Игорь Золотовицкий ушёл из жизни 14 января. Незадолго до этого актёра госпитализировали с обострением рака желудка. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось — сердце знаменитости остановилось, а последние дни он провёл в тяжёлом состоянии на ИВЛ.