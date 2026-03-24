«Не могу иначе»: Пелагея рассталась с любимчиком и не сдержала эмоций
Пелагея оказалась в центре эмоционального момента в новом выпуске шоу «Голос». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Наставнице пришлось принять непростое решение и расстаться с одним из самых близких ей участников — Азером Насибовым, который ранее уже выступал в её команде в детской версии проекта.
Во время этапа дуэтов участник уверенно справился со сложной оперной композицией, однако Пелагея неожиданно сделала выбор в пользу его соперника.
Объявляя решение, певица не смогла скрыть эмоций и призналась, что ей тяжело, но иначе поступить она не может. Этот момент стал одним из самых трогательных в выпуске и вызвал бурную реакцию у зрителей.
