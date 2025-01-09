Раскрыты сроки выхода iPhone SE

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Корпорация Apple готовится представить новое поколение недорогого смартфона iPhone SE в середине весны 2024 года. Об этом сообщил известный инсайдер Марк Гурман в своем аккаунте в соцсети X.
По информации Гурмана, новый iPhone SE будет работать на базе iOS 18.3, обновление которой ожидается в апреле. Именно в этот период Apple планирует провести презентацию нового устройства. Вместе с iPhone SE также будет представлен новый планшет iPad 11, который выйдет с обновленной версией операционной системы iPadOS 18.3.
Инсайдер опроверг ранее появившиеся слухи, что анонс iPhone SE состоится уже в январе. В начале года блогер AppleTrack сообщал о возможной презентации в этом месяце, а аналитики банка Barclays предполагали, что смартфон может быть представлен в марте.
Хотя Гурман не раскрыл подробные характеристики нового iPhone SE, осенью прошлого года инсайдеры сообщали, что устройство получит OLED-экран, дизайн в стиле iPhone 14, процессор A18, 8 гигабайт оперативной памяти и минимум 128 гигабайт встроенной памяти.
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Инсайдер опроверг ранее появившиеся слухи, что анонс iPhone SE состоится уже в январе. В начале года блогер AppleTrack сообщал о возможной презентации в этом месяце, а аналитики банка Barclays предполагали, что смартфон может быть представлен в марте.
Хотя Гурман не раскрыл подробные характеристики нового iPhone SE, осенью прошлого года инсайдеры сообщали, что устройство получит OLED-экран, дизайн в стиле iPhone 14, процессор A18, 8 гигабайт оперативной памяти и минимум 128 гигабайт встроенной памяти.
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Дарья Осипова