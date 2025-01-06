В Госдуме предложили решение проблемы с похищением детских выплат

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Проблему с похищением детских выплат поможет решить обязательное подтверждение рождения ребенка медицинскими документами, а также инструменты цифрового контроля. Об этом пишет RT, ссылаясь на члена информационного комитета Госдумы Антона Немкина.
Парламентарий пояснил, что сейчас для регистрации детей, рожденных вне медучреждений, не нужно никакой документации, чем пользуются мошенники.
Перед этим стало известно, что полицейские раскрыли целую преступную схему в 59 регионах России по присвоению материнского капитала. Уточнялось, что сейчас по данному факту ведется 229 уголовных дел.
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«Для решения этой проблемы необходимы как технические, так и нормативные меры. В частности, следует предусмотреть обязательное подтверждение факта рождения медицинскими документами либо нотариально заверенными свидетельствами, а также усилить межведомственное взаимодействие между ЗАГС, медицинскими учреждениями и правоохранительными органами...» — сказал парламентарий.
Перед этим стало известно, что полицейские раскрыли целую преступную схему в 59 регионах России по присвоению материнского капитала. Уточнялось, что сейчас по данному факту ведется 229 уголовных дел.
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Никита Кротов