МВД России предупреждает о новых схемах мошенничества с использованием Госуслуг

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МВД России выявило две новые схемы мошенничества, связанные с доступом к личным кабинетам пользователей на портале Госуслуг. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, отвечая на запрос агентства.
По информации ведомства, первая схема включает звонки от имени операторов связи, которые под предлогом продления договора просят сообщить код из СМС. Получив этот код, злоумышленники получают доступ к личному кабинету и меняют пароль, заманивая жертву на «безопасный счет» для спасения средств от якобы мошеннических действий.
Вторая схема связана с перевыпуском абонентских номеров, ранее привязанных к учетным записям Госуслуг. Мошенники регистрируют номер на нового владельца и восстанавливают пароль к учетной записи. Используя эту схему, они могут оформлять микрозаймы и кредиты на имя жертвы.
Мошенники пользуются доверием пенсионеров, обманывая их при настройке телевизионных приставок. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Вторая схема связана с перевыпуском абонентских номеров, ранее привязанных к учетным записям Госуслуг. Мошенники регистрируют номер на нового владельца и восстанавливают пароль к учетной записи. Используя эту схему, они могут оформлять микрозаймы и кредиты на имя жертвы.
Мошенники пользуются доверием пенсионеров, обманывая их при настройке телевизионных приставок. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова