МВД России предупреждает о новых схемах мошенничества с использованием Госуслуг

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что жители РФ и иностранцы совершили 79,2 миллиона туристических поездок с января по ноябрь 2024 года по России, что на 11 процентов больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщило правительство в Телеграм-канале.