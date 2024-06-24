Раскрыты уловки магазинов, разоряющие покупателей

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Программы лояльности являются уловкой магазинов, чтобы заставить покупателей потратить больше денег. Об этом рассказала маркетолог Юлия Родочинская.
«Первая уловка — акции, подталкивающие покупателей к внеплановым тратам, играя на страхе упущенной выгоды и желании экономить. Есть еще программы лояльности — дисконтные, бонусные, партнерские, привязывающие гражданина к конкретной марке, увеличивают средний чек в магазине», — пояснила Родочинская в беседе с NEWS.ru.
Однако она подчеркнула, что проще всего убедить аудиторию сделать лишнюю покупку с помощью искусственного создания ощущения острого дефицита продукта. Это можно сделать, пометив товар как «последний» или подчеркивая невероятно высокий спрос на него.
Маркетолог посоветовала критически оценивать все предложения магазинов и учиться замечать подвох.
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