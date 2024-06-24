Россиянам рассказали, как курс доллара повлияет на стоимость автомобилей

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Курс доллара может привести к росту цен на автомобили на российском рынке, однако россияне не перестанут их покупать. Об этом сообщил директор факультета бизнеса университета «Синергия» Кирилл Плохих.
По словам эксперта, курс доллара начал падать после введения санкций против Мосбиржи и Национального клирингового центра России. Однако он может немного укрепиться. При этом РФ и многие другие страны будут отказываться от расчетов в долларах.
Он подчеркнул, что с начала спецоперации и введения санкций против России цены на автомобили еще не снижались, и сейчас его не будет. По его словам, в России сильно развит автомобильный рынок, и даже в случае роста цен россияне продолжат их покупать.
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«Стоимость зарубежных автомобилей будет в первую очередь зависеть не от курса доллара, а от наличия спроса на автомобили. Как машины покупали, так и будут покупать», — сказал Кирилл Плохих в беседе с RuNews24.ru.
Он подчеркнул, что с начала спецоперации и введения санкций против России цены на автомобили еще не снижались, и сейчас его не будет. По его словам, в России сильно развит автомобильный рынок, и даже в случае роста цен россияне продолжат их покупать.
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Элина Позднякова