Маркетолог Тришкина рассказала, как россиян побуждают к покупкам в праздники

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Маркетолог и предприниматель Людмила Тришкина в беседе с RuNews24.ru рассказала, как в период новогодних праздников россиян побуждают к дополнительным тратам.
По её словам, не только потребители, но и бизнес-индустрия заранее готовится к новогодним праздникам, тщательно продумывая украшение помещения, которое занимает магазин, дизайн пакетов и специальные предложения. Это связано с тем, что именно в праздничное время люди готовы отдавать дополнительные средства за эмоции и ощущение праздника.
Собеседница RuNews24.ru привела несколько способов привлечения клиентов в праздники, которыми пользуются представители бизнеса.
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Собеседница RuNews24.ru привела несколько способов привлечения клиентов в праздники, которыми пользуются представители бизнеса.
- Украшение помещения заведения и его входной группы. Посетителей привлечёт обновлённый дизайн, они захотят сфотографироваться и провести время в стильном месте;
- Обновление меню. Внесение в перечень блюд таких напитков как глинтвейн или пунш позволит вызвать интерес у покупателей;
- Организация беспроигрышных лотерей в период новогодних каникул;
- Поощрение фотосессий с отметкой заведения в соцсетях. Авторы лучших снимков могут получить некое вознаграждение;
- Небольшие подарки в виде мерча заведения, которые вручаются каждому гостю;
- Размещение дополнительных товаров, создающих новогоднее настроение. Это могут быть гирлянды, свечи, тематические открытки;
- Объединение разных заведений для проведения совместных акций.
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Анастасия Чинкова