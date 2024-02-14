Расписание электричек Ленинградского направления изменится с 16 февраля

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных поездов Ленинградского направления изменится с пятницы, 16 февраля, до конца месяца из-за ремонтных работ в районе станции Москва-Пассажирская-Казанская, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
«С 16 по 29 февраля электрички МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Ипподром – Зеленоград-Крюково будут курсировать только с шести утра до полуночи. В период с 00:00 до часа ночи и с 04:30 до 06:00 поезда на третьем диаметре отменяются», — уточняется в сообщении.Актуальное расписание электричек размещено на вокзалах и остановочных пунктах, а также на сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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