В Подмосковье задержали сотрудника РЖД за поджог релейного шкафа

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В Подмосковье задержали сотрудника транспортной безопасности РЖД, который поджёг релейный шкаф по заданию украинских кураторов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что пожар вспыхнул 3 февраля в районе двух часов ночи около ж/д станции «Подольск». Релейный шкаф, отвечающий за работу светофора, был вскрыт. Возгорание потушили, однако шкаф получил повреждения.
В результате инцидента на 20 минут были задержаны электрички, следовавшие по маршрутам «Курский вокзал – Львовская» и «Волоколамск – Серпухов».
Поджигателя удалось быстро вычислить. Им оказался 23-летний житель Подольска, работающий в дочерней организации РЖД. Он рассказал, что увидел предложение о быстром заработке в соцсетях, поэтому решил выполнить задание украинских кураторов. Молодой человек дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
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В результате инцидента на 20 минут были задержаны электрички, следовавшие по маршрутам «Курский вокзал – Львовская» и «Волоколамск – Серпухов».
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Анастасия Чинкова