Расписание электричек Казанского направления изменится с 17 февраля

Фото: пресс-служба ЦППК
«С 17 февраля до конца месяца будут вестись работы по усилению контактной сети в границах будущей станции Митьково и Казанского вокзала», — отмечается в сообщении.
Из-за работ в указанных период с 00:05 до 06:05 будут поочерёдно перекрываться первый и второй пути между Казанским вокзалом, станцией Перово и будущей станцией Митьково. В связи с этим из расписания выведут рейсы МЦД-3, курсирующие с полуночи до часа ночи и с 04:30 до 06:30.
Ка Казанском направлении интервалы между электричками увеличат до 40 минут, у некоторых составов сократят количество остановок, а некоторые будут следовать по укороченному маршруту — до станции Выхино.
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