Расписание электричек МЦД-2, Калужского и Рижского направлений изменится 23-25 февраля

Фото: пресс-служба МТДИ МО
«Переключение назначено на период с 18:20 23 февраля до 6:05 25 февраля. В это время рабочие поменяют напольное оборудование железнодорожной автоматики, а также программное обеспечение на трёх станциях — Подмосковной, Каланчёвской и Рижской. В связи с эти будет временно перекрываться движение по главным путям. Расписание электричек будет откорректировано», — говорится в сообщении.В частности, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также число остановок. Некоторые электрички будут следовать по сокращённому маршруту, а некоторые временно отменят.
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