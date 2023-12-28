Иммунолог Крючков: Поезд может стать хорошим источником заражений

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Иммунологом Николай Крючков заявил, о том, что участившиеся случаи заражений вирусными заболеваниями в поездах вызваны тем, что сам по себе такой транспорт является хорошим местом для распространения болезни.
«Если люди едут по 2-3 дня в поезде, то он становится хорошим источником заражения, как и любой другой общественный транспорт. Это, можно сказать, рассадник инфекций, так как в закрытом помещении собираются незнакомые люди и инфекции могут легко передаваться от человека к человеку», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Крючков.
Он уточнил, что такие случаи заражения более свойственны для ОРВИ.
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Мелисса Тимофеева