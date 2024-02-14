В Китае поезд на магнитной подушке побил рекорд скорости, который установил сам

Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) заявила, что её новый поезд на магнитной подвеске превзошёл свой предыдущий рекорд в 623 километра в час во время испытаний в вакуумной трубе. Это означает, что в Китае вскоре может появиться поезд, который будет таким же быстрым, как самолет, сообщает издание South China Morning Post (SCMP).