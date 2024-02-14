В Китае поезд на магнитной подушке побил рекорд скорости, который установил сам

Фото: iStock/nitimongkolchai
Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) заявила, что её новый поезд на магнитной подвеске превзошёл свой предыдущий рекорд в 623 километра в час во время испытаний в вакуумной трубе. Это означает, что в Китае вскоре может появиться поезд, который будет таким же быстрым, как самолет, сообщает издание South China Morning Post (SCMP).
Поезд использует технологию магнитной подвески, которая использует магнетизм для продвижения поезда вперед и «левитации» его над путями. Он также движется по специально разработанной трубе низкого вакуума для дальнейшего увеличения скорости.
CASIC заявила, что последнее испытание не только установило рекорд скорости для системы, но и подтвердило несколько ключевых технологий и доказало, что они хорошо работают вместе. Проект high-speed flier объединяет технологии аэрокосмического и наземного железнодорожного транспорта с расчетной скоростью до 1000 км / ч, что превышает скорости коммерческой авиации, сообщило агентство.
Читайте также:
Компания из Нидерландов представила первую в мире скоростную частную субмарину
РИА Новости: В Калифорнии презентовали сверхзвуковой самолёт X-59
Китай в первый раз провел испытание электросамолета своего производства
CASIC заявила, что последнее испытание не только установило рекорд скорости для системы, но и подтвердило несколько ключевых технологий и доказало, что они хорошо работают вместе. Проект high-speed flier объединяет технологии аэрокосмического и наземного железнодорожного транспорта с расчетной скоростью до 1000 км / ч, что превышает скорости коммерческой авиации, сообщило агентство.
«Наука и технология развиваются шаг за шагом, и некоторые аспекты этого проекта все еще находятся на неизведанной территории в Китае. Каждый шаг является сложным, и это сложная система», — сообщил главный конструктор проекта Мао Кай.Испытание показало, что труба транспортного средства и рельсы хорошо взаимодействуют, поддерживая устойчивую плавучесть тяжелых транспортных средств на магнитной подвеске. Мощные системы передвижения и общий контроль безопасности также функционировали так, как ожидалось. Кроме того, Китайское национальное космическое управление, департамент CASIC, также работает над коммерческими аэрокосмическими системами электромагнитного запуска следующего поколения.
Читайте также:
Компания из Нидерландов представила первую в мире скоростную частную субмарину
РИА Новости: В Калифорнии презентовали сверхзвуковой самолёт X-59
Китай в первый раз провел испытание электросамолета своего производства
Артем Путинцев