Расписание электричек МЦД-3 и Казанского направления изменится с 16 марта

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных проездов Казанского направления и третьего Московского центрального диаметра будет меняться из-за строительства путепровода у станции Быково по ночам с 16 на 17, с 17 на 18 и с 30 на 31 марта, а также с 31 марта на 1 апреля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«В период работ с 0:15 до 4:30 будут закрываться главные пути между станциями Люберцы и Быково. Из-за этого движения диаметральных в сторону столицы со станции Ипподром не будет в указанные дни с 20:00 до 22:00, а из Москвы в сторону станции Ипподром электрички МЦД-3 не будут ходить с 23:00 и до окончания движения», — говорится в сообщении.Кроме того, будет изменено количество остановок на маршрутах.
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