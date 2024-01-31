Расписание электричек трёх направлений МЖД изменится в феврале

Фото: Фотобанк МО/Пелагия Тихонова
График движения некоторых пригородных поездов на Казанском, Белорусском и Савёловском направлениях Московской железной дороги изменится в феврале из-за работ по модернизации инфраструктуры, сообщает пресс-служба МЖД.
«В частности, путевые работы запланированы на перегоне Каналстрой — Талдом, они будут проводиться по будним дням с 1 по 13 февраля в период 9:40 до 15:30. Кроме того, продолжится модернизация на участках Соревнование — Вербилки и Дмитров — Каналстрой. На время работ некоторые электрички будут ходить по укороченному маршруту: от и до Лобни», — отмечается в сообщении.На Казанском направлении работы будут проводить на участках Черусти — Кривандино и Куровская — Авсюнино, из-за чего также будет скорректирован график движения ряда электричек.
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