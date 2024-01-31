Железнодорожники проводят уроки по профилактике травматизма с подмосковными школьниками

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Железнодорожники в 2024 году продолжат занятия по профилактике травматизма со школьниками в учебных центрах МЖД. об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Сегодня интерактивный урок безопасности провели для учащихся гимназии РУТ (МИИТ).
Стоит отметить, что все центры, где проходит обучение, оборудованы тренажерами и макетами, манекенами на которых отрабатываются необходимые для работы навыки, в том числе по оказанию первой медицинской помощи. Такие занятия помогают интерактивной форме узнать, к чему приводят нарушения правил безопасного нахождения на железной дороге.
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«Программа была утверждена в конце 2022 года. В ее рамках разработан график «уроков безопасности» для учащихся столичных школ, которые проводятся на базе 4 подразделений Московского учебного центра профессиональных квалификаций МЖД: Лихоборского, Подбельского, Перовского и Пресненского, где проходят повышение квалификации железнодорожники разных профессий», — поделились в министерстве.
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Мира Полтева