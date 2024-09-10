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Расписание электричек Ярославского направления изменится с 11 сентября на месяц

10 сентября 2024, 11:53
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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График движения ряда пригородных поездов Ярославского направления изменится с 11 сентября до 11 октября из-за капитального ремонт на нескольких участках Северной железной дороги, граничащей со столичной магистралью, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.


«На время работ у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, длина маршрута и количество остановок на нём. Изменения коснутся, в основном, электричек дальних маршрутов. Кроме того, ряд пригородных поездов, курсирующих между Москвой и станциями Сергиев Посад, Софрино и Пушкино, отменят», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и проверять актуальное расписание. Это можно сделать на станциях и вокзалах, а также на сайте РЖД или через приложение «РЖД Пассажирам».

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Семя из Рузы купила квартиру по жилищной программе
10 сентября 2024, 11:55

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Семья Ивановых из Рузского городского округа воспользовалась подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» и приобрела трёхкомнатную квартиру, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
У супругов Алексея и Светланы двое детей — Кирилл 11 лет и Валерия 5 лет. Вместе они любят путешествовать и уже несколько раз бывали в Санкт-Петербурге.

Долгое время Ивановы жили у родственников, но узнав о мерах поддержки молодых семей в регионе, решили принять участие в программе.

«Купили "трешку" на вторичном рынке. Сейчас делаем ремонт и будем готовиться к новоселью. Мы хотели остаться в своем районе и выбрали дом на соседней улице. Дети ходят здесь в школу и кружки, а нам с мужем близко до работы», — рассказывает Светлана.
Чтобы стать участниками программы необходимо соответствовать следующим критериям:
  • Возраст до 35 лет;
  • Нуждаемость в улучшении жилищных условий (менее 10 кв. м на человека);
  • Регистрация в Московской области;
  • Наличие доходов для оплаты 65 % стоимости жилья или возможности взять кредит на эту сумму.
Заявку можно подать онлайн.

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Умерла старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако
10 сентября 2024, 11:31

Фото: istockphoto/NetPix

В ночь на 10 августа в Москве скончалась старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако. Артистка ушла из жизни на 87-м году жизни.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе театра. Марина Полицеймако пришла в труппу театра, ставшего таким знаменитым, сразу после окончания Театрального училища имени Щукина в 1965 году. Служила в нём артистка в буквальном смысле до последнего дня своей жизни.

За долгие годы службы в Театре на Таганке актриса сыграла десятки ролей в известнейших спектаклях Юрия Любимова. Среди них «А зори здесь тихие», «Дом на набережной», «Горе от ума — Горе уму», «Жизнь Галилея», «Под кожей статуи свободы» и многие другие.

О времени и месте прощания с Мариной Полицеймако будет сообщено дополнительно.

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Президента компании «ЭКОлаб» отметили за заслуги перед Павлово-Посадским округом
10 сентября 2024, 11:31

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Почётный Знак за заслуги перед Павлово-Посадским городским округом получил президент АО «ЭКОлаб» Сейфаддин Марданлы, награду вручил глава округа Денис Семёнов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Сейфаддин Гашимович – человек труда. Он совмещает активную производственную деятельность с руководством научными исследованиями, которые проводят сотрудники фирмы, а также с преподаванием в Орехово-Зуевском государственном гуманитарно-технологическом университете», — говорится в сообщении.
Компания «ЭКОлаб» является крупнейшим российским производителем диагностических наборов и лекарственных препаратов. В настоящее время она выпускает более 00 наименований продукции. При этом компания расширяет производственную и научную базу, строит новые цеха и лаборатории.

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#награда
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Во Власихе благоустроят набережную пруда
10 сентября 2024, 11:15

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Набережную пруда, расположенного на Цветном бульваре в подмосковном посёлке Власиха, планируется благоустроить, подряд на работы выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Проводится открытый конкурс на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Набережная среднего пруда»» по адресу: посёлок Власиха, Цветной бульвар, дом №21. Подрядчику предстоит установить подсветку, малые архитектурные формы, систему оповещения и т.д. Работы должны быть завершены в 2025 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 265 миллионов 877 тысяч 682 рубля 55 копеек. Заявки принимаются до 18 сентября.

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#комитет по конкуретной политике мо
#пруд
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«Кислородное голодание и опухоли»: Диетолог объяснила, чем опасны арбузы у дороги
Диетолог Королева: арбузы у дороги покупать крайне опасно
10 сентября 2024, 11:14

Фото: iStock/Fotofantastika

На календаре осень, но любимые всеми полосатые ягоды продолжают радовать россиян своей летней сладостью и прохладой.
Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что при выборе арбуза следует отдать предпочтение тем, которые продаются в магазинах, а не на дороге и не в санкционированных местах.

«Арбуз должен иметь яркие, четко выраженные полосочки, хороший звук при постукивании (как будто пустой), и сухой хвостик, который подтверждает, что ягода достаточной степени зрелости», — объяснила эксперт.

Она добавила, что не стоит покупать половинки или четвертинки арбузов, потому что на сладкой среде арбузной мякоти быстро прогрессирует развитие и размножение бактериальной флоры.

По словам доктора медицинских наук, самые опасные для здоровья арбузы — те, которые продаются около дороги.

«Такие арбузы могут принести в составе соли тяжелых металлов, особенно, если они выращиваются в ненадлежащих условиях при добавлении нитратов в виде удобрений для быстрого роста. Нитраты идут только во вред здоровью. Они начинают быстро взаимодействовать с гемоглобином в составе крови, и в результате может возникнуть кислородное голодание на уровне клеток организма. Еще нитраты могут спровоцировать образование злокачественных опухолей», — рассказала специалист.

Также она поделилась секретом, как проверить арбуз на «пригодность».

«Можно взять красную мякоть арбуза, положить в стакан с водой и посмотреть: если вода окрасится в розовый цвет, то такой арбуз в пищу употреблять не рекомендуется», — отметила Королева.

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В Подмосковье к концу 2025 года Трасса Р-22 «Каспий» станет четырёхполосной
10 сентября 2024, 11:09

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Дорожные рабочие проводят капитальный ремонт участка трассы Р-22 «Каспий» в Серебряных Прудах с 169 по 185 километр, сообщает Министерство транспорта Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».
В настоящее время строители создают земляное полотно для дополнительных полос движения, систему отвода воды и слои дорожного покрытия. Для повышения уровня безопасности будет установлено металлическое барьерное ограждение, предотвращающее выезд автомобилей на встречную полосу. Также планируется установить локальное освещение возле пешеходных переходов, на примыканиях и пересечениях с местными дорогами.

При подъезде к местам проведения работ были установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скорость и указывающие направление движения.

Работы будут продолжаться до конца 2025 года. В результате капитального ремонта увеличится пропускная способность участка дороги с интенсивностью движения более 10 тысяч автомобилей в сутки.

В ведомстве отметили, что протяжённость федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Московской области составляет 56 километров.

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#московская область
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В Московской области молодым семьям помогут улучшить жилищные условия
10 сентября 2024, 10:55

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В Подмосковье реализуется льготная программа по улучшению жилищных условий молодых семей — «Обеспечение жильем молодых семей», входящая в государственную программу Московской области «Жилище». В 2024 году проект предоставил помощь в приобретении жилья 271 молодой семье, проживающей в 45 округах, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Как можно участвовать в программе и какие документы понадобятся?

Цель программы: предоставление государственной поддержки молодым семьям для улучшения жилищных условий через социальные выплаты.

Кто может участвовать?
  • Молодые семьи РФ, не имеющие детей или имеющие одного и более детей;
  • Молодые семьи РФ с детьми, в которых один из супругов не является гражданином РФ;
  • Неполные многодетные семьи, состоящие из одного родителя-гражданина РФ и одного и более детей
Условия участия:
  • Возраст каждого из супругов или одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет;
  • Признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;
  • Семья должна иметь место жительства в Московской области;
  • Наличие доходов или средств, достаточных для покрытия стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты;
  • Согласие совершеннолетних членов семьи на обработку персональных данных.
Размер выплаты:
  • Не менее 30% расчетной стоимости жилья для семей без детей;
  • Не менее 35% расчетной стоимости жилья для семей с одним ребенком и более, а также для неполных семей с одним родителем и одним ребенком и более.
Выплату можно использовать для:
  • Оплаты договора купли-продажи жилья;
  • Оплаты договора строительного подряда на индивидуальное жилищное строительство;
  • Первоначального взноса по жилищному кредиту, включая ипотечный займ;
  • Оплаты договора участия в долевом строительстве при условии внесения средств на счет эскроу;
  • Оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение жилья эконом-класса на первичном рынке;
  • Последнего платежа по первому взносу, после которого жилье переходит в собственность;
  • Погашения основной суммы долга и процентов по ипотечным кредитам, если семья была признана нуждающейся на момент заключения кредита.
Перечень необходимых документов:
  • Заявление;
  • Копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи;
  • Выписка из домовой книги и копия финансового лицевого счета;—
  • Копия свидетельства о браке (если имеется);
  • Согласие совершеннолетних членов семьи на обработку персональных данных;
  • Решение органа местного самоуправления о признании семьи нуждающейся в жилье;
  • Решение о наличии достаточных доходов или средств для оплаты стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты.
Этапы реализации программы:
  1. Молодая семья обращается в уполномоченный орган местного самоуправления или МФЦ по месту жительства одного из супругов.
  2. Уполномоченный орган принимает решение о включении семьи в программу.
  3. Министерство жилищной политики формирует списки семей, претендующих на выплату в текущем году.
  4. Семья получает свидетельство о праве на социальную выплату для приобретения жилья или создания объекта индивидуального строительства.
  5. Свидетельство передается в банк, где открывается счет для зачисления выплаты.
  6. В течение 7 месяцев необходимо предоставить в банк документы, подтверждающие факт покупки жилья.
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#собственность
#молодая социальные льготы
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье завершили рекультивацию мусорного полигона «Егорьевский»
10 сентября 2024, 10:55

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Рекультивация полигона ТКО «Егорьевский», расположенного на территории городского округа Егорьевск, завершена, подрядчик — ООО «УПМК-22» — справился с поставленной задачей в установленный срок, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Сегодня мы спешим обрадовать жителей городского округа Егорьевск завершением рекультивации полигона «Егорьевский». Благодарим специалистов подрядной организации ООО «УПМК-22», которые проделали сложную и ответственную работу», — сказал и.о. главы Минэкологии региона Павел Бида.
Он добавил, что благодаря рекультивации экологическая обстановка в округе улучшиться и жители смогут дышать свежим воздухом.

Полигон твёрдых коммунальных отходов «Егорьевский» был открыт в 1964 году. В 2019 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва полигон закрыли для приёма новых отходов. За время работы там скопилось свыше 1 200 тыс. тонн мусора, площадь полигона составляла 13,9 гектара. Рекультивация объекта заняла три года.

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#рекультивация
#егорьевск
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В Чехове ищут подрядчика на благоустройство каскада прудов
10 сентября 2024, 10:41

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Третью очередь благоустройства каскада прудов на реке Теребенка планируют провести в подмосковном Чехове, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Работы будут проводиться в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды», финансирование предусмотрено из бюджетов региона и округа Чехов. Завершить третью очередь благоустройства должны в 2025 году», — отмечается в сообщении.
Начальная цена лота составляет 286 миллионов 817 тысяч 185 рублей 29 копеек, заявки принимаются до 23 сентября.

Масштабные работы по благоустройству набережной Теребенки стартовали в Чехове в 2021 году, третья очередь работ станет завершающей.

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#благоустройство
#комитет по конкуретной политике мо
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