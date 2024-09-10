Расписание электричек Ярославского направления изменится с 11 сентября на месяц

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения ряда пригородных поездов Ярославского направления изменится с 11 сентября до 11 октября из-за капитального ремонт на нескольких участках Северной железной дороги, граничащей со столичной магистралью, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«На время работ у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, длина маршрута и количество остановок на нём. Изменения коснутся, в основном, электричек дальних маршрутов. Кроме того, ряд пригородных поездов, курсирующих между Москвой и станциями Сергиев Посад, Софрино и Пушкино, отменят», — говорится в сообщении.Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и проверять актуальное расписание. Это можно сделать на станциях и вокзалах, а также на сайте РЖД или через приложение «РЖД Пассажирам».
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