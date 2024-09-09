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В Подмосковье обустроили 30 новых автобусных остановок

09 сентября 2024, 10:45
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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30 новых остановочных пунктов обустроили на региональных дорогах в 22 городских округах Московской области, сообщает подмосковное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.


«Для обеспечения безопасности пассажиров и комфортных условий ожидания общественного транспорта обустроено 30 новых остановочных площадок, часть из них оборудовали павильонами. Кроме того, на всех остановках поставили скамейки и урны», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
В министерстве отметили, что работы в этом направлении будут продолжены, планируется обустроить ещё около 100 остановочных пунктов. Остановки устанавливают и обновляют в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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#подмосковье
Стало известно, что достанется наследникам после смерти «небедного» Маслякова
StarHit: особняк и автопарк дорогих машин оставил наследникам Масляков
09 сентября 2024, 11:10

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Ушедший из жизни накануне телеведущий Александр Масляков оставил наследникам двухэтажный особняк стоимостью 338 миллионов рублей. Об этом сообщает издание StarHit.
Также отмечается, что у Маслякова был небольшой автопарк дорогих автомобилей. За солидный достаток телеведущего регулярно корили в интернете, однако за него всегда вступался коллега Юлий Гусман, напоминавший о стабильном росте рейтингов программы КВН.

Он подчёркивал, что Масляков «небедный» человек, но такой финансовый успех заслужил. Гусман призывал не завидовать его дорогой недвижимости и автомобилям.

Кроме того, издание пишет, что Маслякову принадлежит компания «АМиК», которая по сей день занимается производством КВН. Предполагается, что она перейдёт сыну телеведущего.

По данным Forbes, за 11 лет доход компании составил не менее 3,5 миллионов долларов, Масляков при этом декларировал общий дохов в размере 500 миллионов рублей.

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#недвижимость
#автомобили
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#телевидение
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За прошедшую неделю в парках Московской области побывало более двух миллионов человек
09 сентября 2024, 11:04

Фото: Министерство благоустройства Московской области

Со 2 по 8 сентября парки Подмосковья посетило более 2 млн человек, что на 277 тыс. больше аналогичного периода за 2023 год, сообщает пресс-службы Министерства благоустройства Московской области.
«На территории Московской области расположены 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона»,— отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Максимальная посещаемость за прошлую неделю была зафиксирована в субботу. Более 351 тысячи человек посетили парки 7 сентября. За весь период выходных количество посетителей составило более 676 тысяч. В будни средняя посещаемость парков была выше 265 тысяч человек.

Самыми популярными парками за прошедшую неделю были:

  • Балашиха, Пехорка — 88,7 тысячи человек;
  • Химки, Толстого — 53,2 тысячи человек;
  • Мытищи, парк Мира — 48,9 тысячи человек;
  • Пушкинский, Центральный парк — 47,7 тысячи человек;
  • Истра, Фабричный — 39,7 тысячи человек.
Посещаемость каруселей в муниципалитетах с 2 по 8 сентября превысила 22,89 тысячи человек.

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#министерство благоустройства мо
#московская область
#подмосковье
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В Московской области проверку готовности к зиме прошли 93% тепловых сетей
09 сентября 2024, 11:03

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Проверку теплосетей перед новым отопительным сезоном проводят в Московской области, на сегодняшний день гидравлические испытания прошли 93% труб, сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«Подготовка к зиме — один из ключевых приоритетов нашей работы. Мы активно проводим испытания, выявляем и устраняем утечки. Это позволяет нам значительно снизить риск аварийных ситуаций в отопительный сезон и обеспечить бесперебойное снабжение жителей теплом», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.
В министерстве уточнили, что в ходе подготовки к зиме специалисты обследовали 9924 километров теплосетей из 10606 расположенных в регионе. Гидравлические испытания выявили 1880 утечек, их оперативно устранили.

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#подмосковье
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В Подмосковье прогнозируется четвертый уровень пожарной опасности с 9 по 11 сентября
09 сентября 2024, 10:50

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

Два лесных пожара произошли 7 сентября на территории гослесфонда ​Московской области, сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
Один пожар случился в Ступинском участковом лесничестве, а другой — в Яковлевском участковом лесничестве. Пожары были оперативно потушены при помощи 11 единиц техники и 22 человек личного состава лесопожарных формирований.

С 9 по 11 сентября ожидается IV класс пожарной опасности в большинстве районов Московской области, а в Луховицком лесничестве — V класс пожарной опасности.

В случае возникновения пожара следует незамедлительно сообщить об этом по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 9 сентября достигла 6 баллов
09 сентября 2024, 10:28

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

Шесть баллов из десяти возможных составила загруженность дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 9 сентября, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к столице на четырёх федеральных трассах и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Пробки отмечаются при проезде в сторону Москвы на трассах М-9 «Балтия», А-105, М-4 «Дон» и М-1 «Беларусь», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, Энтузиастов, Калужское, Ленинградское, Дмитровское, Боровское, Ярославское, Минское, Носовихинское, Пятницкое, Киевское, Волоколамское и Рублёво-Успенское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Московской области сегодня утром зафиксировано свыше 1,1 млн машин, что на 1,3% больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#подмосковье
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Умер самый титулованный военный России Игорь Родобольский
Обладатель наибольшего числа наград Герой России Родобольский умер в 65 лет
09 сентября 2024, 10:25

Фото: istockphoto/jorgeantonio

Обладатель самого большого количества боевых наград в российской армии, Герой России Игорь Родобольский умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщил аппарат полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. Самый титулованный военный РФ Родобольский за штурвалом вертолета принимал участие в боевых и гуманитарных вылетах.
«Уход летчика-снайпера, Героя Российской Федерации Игоря Олеговича Родобольского — невосполнимая потеря для всей нашей страны. Он был примером верности службе, Родине и народу. Будучи самым титулованным военнослужащим в стране по количеству боевых наград, Игорь Олегович уделял большое внимание воспитанию подрастающих поколений», — приводятся в сообщении слова полпреда Владимира Якушева.
Летчик Родобольский был участником конфликтов в Афганистане, Чеченской Республике, Северо-Кавказском округе. За его плечами не только боевые подвиги, ведь он также помогал спасать людей во время масштабного наводнения в Чечне, когда совершил около 100 вылетов, доставил 35 тонн гуманитарной помощи и спас от верной гибели 170 человек.

Родобольский не перестал помогать родине и после увольнения в запас. Он занял пост директора Регионального центра патриотического воспитания в Екатеринбурге, проработав в этой должности больше 11 лет.

Список наград Родобольского — самый большой в истории России среди военных людей. За свою жизнь он был награжден звездой Героя России, медалью «Золотая звезда», двумя орденами Красной Звезды, тремя орденами Мужества, орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 3-й степени, орденом «За военные заслуги» и другими наградами.

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Подмосковные судебные приставы арестовали иномарку должника по алиментам
09 сентября 2024, 10:09

Фото: пресс-служба ГУ ФССП по МО

У жителя Орехово-Зуева, долгое время не выделявшего средств на содержание двух своих дочерей и накопившего долг по алиментам в размере 650 тысяч рублей, судебные приставы арестовали иномарку, после этого деньги на детей у отца сразу нашлись, сообщает пресс-служба подмосковного главка ФССП.
«Сначала по решению суда о взыскании алиментов мужчину ограничили в праве выезда за рубеж и запретили совершать регистрационные действия по принадлежащему ему земельному участку и автомобилю. Но должник так и не выплатил алименты. Тогда судебный пристав арестовал его иномарку и разъяснил, что машина будет продана в счёт погашения задолженности», — говорится в сообщении.
В тот же день алиментщик полностью выплатил свой долг и предоставил судебному приставу полную информацию о новом месте работы.

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#фссп
#подмосковье
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В законах о недвижимости произойдут изменения
09 сентября 2024, 10:02

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

С сентября 2024 года в России вступят в силу новые законы, регулирующие сферу строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Они касаются продажи ипотечного жилья, ответственности застройщиков перед дольщиками и условий предоставления ипотечных кредитов, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Изменения ждут:


Продажа ипотечного жилья. с 11 сентября владельцы недвижимости смогут самостоятельно продавать залоговое имущество, попросив банк о самостоятельной реализации залога. Банк рассмотрит заявление в течение 10 дней и установит минимальную цену, которая не должна быть ниже остатка задолженности по ипотеке.

Плавающие ставки. С 1 сентября ограничивают выдачу ипотеки с плавающей ставкой. В оформлении кредита с такой ставкой откажут, если запрашиваемая у банка сумма меньше 200 средних месячных заработных палат. Данные по зарплате будут брать за предыдущий год.

Компенсации при ЧС. В конце августа была увеличена максимальная сумма компенсаций для граждан, чьё жильё пострадало от разрушений или повреждений в результате чрезвычайных ситуаций и природных катастроф. Теперь даже собственники с другим жильём могут рассчитывать на государственную помощь.

Максимальная сумма компенсации выросла с 7 до 9 тысяч рублей за квадратный метр, и помощь предоставляется, если доля каждого члена семьи составляет менее 18 квадратных метров.

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#подмосковье
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#имущество
#московская область
#министерство жилищной политики мо
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Жители Павловского Посада обсудили с властями округа вопросы образования
09 сентября 2024, 09:49

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Вопросы, касающиеся образования, патриотического воспитания, трудоустройства, а также ряд других тем обсудили жители Павловского Посада с замглавы округа Светланой Аргуновой в ходе личного приёма, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Жители задавали непростые вопросы, требующие детальной проработки. Договорились с заявителями о повторной встрече, где сможем более углубленно дать пояснения и общими усилиями выработать алгоритм действий в каждой ситуации», — сказала Светлана Аргунова.
Отмечается, что в ходе встречи, в частности, обсуждалось проведение просветительских мероприятий в образовательных учреждениях, организация встречи с Героем России в рамках патриотического воспитания, трудоустройство, форма сдачи итогового экзамена за курс основного общего образования и условия получения звания «Ветеран труда».

Записаться на личный приём жители Павлово-Посадского округа могут по телефону 2-11-79.

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