В Подмосковье обустроили 30 новых автобусных остановок

Фото: пресс-служба МТДИ МО
30 новых остановочных пунктов обустроили на региональных дорогах в 22 городских округах Московской области, сообщает подмосковное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Для обеспечения безопасности пассажиров и комфортных условий ожидания общественного транспорта обустроено 30 новых остановочных площадок, часть из них оборудовали павильонами. Кроме того, на всех остановках поставили скамейки и урны», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.В министерстве отметили, что работы в этом направлении будут продолжены, планируется обустроить ещё около 100 остановочных пунктов. Остановки устанавливают и обновляют в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
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