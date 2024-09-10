В России хотят сделать «музыкальные» дороги

Фото: istock/Prapat Aowsakorn
Государственная компания «Автодор» намерена внедрить на трассах так называемую музыкальную разметку. Об этом сообщил председатель правления Вячеслав Петушенко в интервью «Коммерсанту».
Петушенко пояснил, что шумовые полосы, которые уже используются на дорогах для предупреждения водителей о смещении к обочине, могут быть адаптированы для создания музыкальных звуков при проезде автомобиля. Специалисты компании разработали программное обеспечение, которое позволит точно рассчитать параметры разметки для воспроизведения мелодии. Первые испытания планируются на участке трассы М-11 в этом году.
Музыкальная разметка уже используется в таких странах, как Япония, Голландия и Венгрия.
В дополнение к этому «Автодор» продолжает экспериментировать с различными типами дорожных разметок, такими как шевроны, которые помогают водителям соблюдать безопасную дистанцию на трассах.
Ранее стало известно, что в силу вступают единые требования к установке систем фото- и видеофиксации нарушений ПДД скоро вступят в силу. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. Новые правила установки камер на дорогах вступят в силу с 1 сентября, отметил парламентарий.
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Музыкальная разметка уже используется в таких странах, как Япония, Голландия и Венгрия.
В дополнение к этому «Автодор» продолжает экспериментировать с различными типами дорожных разметок, такими как шевроны, которые помогают водителям соблюдать безопасную дистанцию на трассах.
Ранее стало известно, что в силу вступают единые требования к установке систем фото- и видеофиксации нарушений ПДД скоро вступят в силу. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. Новые правила установки камер на дорогах вступят в силу с 1 сентября, отметил парламентарий.
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Елена Перлова