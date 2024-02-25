Для одиноких матерей с детьми до 16 лет расширены трудовые гарантии

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Российский работодатель больше не может по собственной инициативе уволить матерей-одиночек с ребенком до 16 лет. Соответствующий закон, которым вносятся изменения в Трудовой кодекс, вступил в силу 25 февраля.
Такая же трудовая гарантия распространяется на других родственников, которые воспитывают ребенка в одиночку.
По закону одинокой матерью в России считается женщина, которая растит ребенка без отца, если он умер, лишен родительских прав, признан безвестно отсутствующим, недееспособен, находится в тюрьме или просто не участвует в воспитании. То есть необходимо доказать, что воспитанием и содержанием ребенка отец не занимается.
Раньше уволить с работы запрещалось матерей-одиночек с детьми до 14 лет. Депутаты и сенаторы решили увеличить возраст ребенка, обратив внимание на то, что родители обязаны обеспечить ребенку получение основного общего образования. А сейчас девятый класс в школе дети заканчивают к 15-16 годам.
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По закону одинокой матерью в России считается женщина, которая растит ребенка без отца, если он умер, лишен родительских прав, признан безвестно отсутствующим, недееспособен, находится в тюрьме или просто не участвует в воспитании. То есть необходимо доказать, что воспитанием и содержанием ребенка отец не занимается.
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Ювелина Бернст