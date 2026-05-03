Расширили список профессий для альтернативной гражданской службы

03 мая 2026, 11:38

Минтруд расширил список профессий для альтернативной гражданской службы

Министерство труда и социальной защиты РФ обновило перечень профессий для альтернативной гражданской службы (АГС). Соответствующий приказ вступил в силу сегодня.





Новый список включает 363 позиции — его сформировали на основе предложений федеральных и региональных органов власти. Отдельно увеличили перечень организаций, где возможна АГС — теперь их 1927 (ранее было 1798). Это касается и предприятий, предоставляющих такую возможность представителям малочисленных народов с учётом их традиционного уклада жизни. В числе новых специальностей — травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный, водолаз, костюмер, настройщик пианино и роялей, синоптик и зоолог.



В Минтруде пояснили, что изменения связаны с введением с начала года нового классификатора профессий — в него добавили около 1700 позиций, часть из которых теперь включили в перечень для АГС. При этом многие из этих специальностей присутствовали в списке и раньше, но в обобщённом виде, а теперь их детализировали.



Также количество врачебных направлений возросло более чем в три раза.



