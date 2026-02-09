Минтруд ответил, поднимут ли пенсионный возраст в России из-за дефицита кадров

09 февраля 2026, 12:58

Котяков: В РФ не будут пересматривать пенсионный возраст из-за дефицита кадров

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Кадровый дефицит в стране не является поводом возвращаться к теме нового повышения пенсионного возраста. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков в интервью журналу «Эксперт».