Минтруд ответил, поднимут ли пенсионный возраст в России из-за дефицита кадров
Кадровый дефицит в стране не является поводом возвращаться к теме нового повышения пенсионного возраста. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков в интервью журналу «Эксперт».
Котяков отметил, что для компаний сотрудники старшего возраста остаются «ценнейшим активом». Бизнес стремится удерживать опытных специалистов и использовать их знания. На предприятиях, добавил министр, нередко можно увидеть, как возрастные работники становятся наставниками и помогают обучать молодежь.
Отвечая на вопрос, могут ли растущая потребность в работниках и увеличение продолжительности жизни вновь сделать обсуждение пенсионного возраста актуальным, министр повторил, что таких планов нет. Он напомнил, что пенсионная реформа еще продолжает реализовываться — переходный период действует до конца 2028 года, а в новых регионах он сохранится до конца 2032-го.
При этом «окно возможностей» для рынка труда Котяков связывает прежде всего с молодежью 18-27 лет. По итогам 2024 года средняя продолжительность жизни в России составила 73,4 года. В национальных целях развития заложили увеличение этого показателя до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году.
Реформа стартовала в 2019 году и предусматривает повышение пенсионного возраста на пять лет — до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Ожидается, что изменения позволят ускорять рост пенсий поэтапно и одновременно снижать дефицит системы обязательного пенсионного страхования. Если в 2019 году трансферт из федерального бюджета на выплату страховых пенсий оценивался в 1,9 трлн рублей, то на 2026 год прогнозируется 411,2 млрд рублей.
