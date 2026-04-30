В Минтруде рассказали о перспективах нового повышения пенсионного возраста

30 апреля 2026, 13:12

Минтруд: Повышать пенсионный возраст в России не планируется

В России не будут повышать пенсионный возраст до 2028 года и после него. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты.





Так, ведомство рассмотрело обращение Делягина по вопросу повышения пенсионного возраста и ответило, что планов принимать такие меры в ближайшем будущем нет.





«Никаких иных, отличных от предусмотренных действующим законодательством, параметров возраста выхода на пенсию не обсуждается и не прорабатывается», — приводит «Газета.Ru» ответ министерства.

«Работающий пенсионер за год может заработать три ИПК, а лицо трудоспособного возраста зарабатывает до десяти. Это создает определенный барьер. Я думаю, что следующим нашим шагом должно стать снятие этих барьеров», — пояснила депутат.